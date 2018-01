Nieuwjaarsduik in Dokkum

Publicatie: ma 01 januari 2018 21.05 uur

DOKKUM - In Dokkum werd op nieuwjaarsdag een ludieke nieuwjaarsduik georganiseerd. Bij Café de Lantaarn en Betty's cafetaria was een grote glijbaan geplaatst.

Vijftien cafébezoekers en medewerkers beklommen de glijbaan en gleden vanaf de met zeep ingesmeerde baan in het met water gevuld bassin. Na deze koude douche was er in het café voor de deelnemers warme chocolademelk met een broodje worst.

