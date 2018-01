Huis van de maand: Blauhuskamp 13

Publicatie: ma 01 januari 2018 19.24 uur

EASTERMAR - Blauhuskamp 13 in Eastermar

Deze goed onderhouden twee-onder-een kapwoning met vier slaapkamers, ruime aangebouwde garage en overdekt terras is gelegen in een rustige woonomgeving met veel groen aan de rand van het dorp.

Indeling:

Zijentree, hal met trapopgang, meterkast, nieuw toilet met hangcloset en fontein, lichte woonkamer met open keuken gezamenlijk ca 4o m², de keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, bijkeuken met cv-opstelling, witgoedaansluitingen, een toegang naar de aangebouwde garage en achterentree.

Eerste verdieping: overloop, vier slaapkamers van resp. ca. 7, 7, 9, en 11 m² en een badkamer voorzien van douche en wastafel.

Tweede verdieping: middels vlizotrap te bereiken zolderverdieping.

De aangebouwde garage is maar liefst 30 m² groot. Achter de garage is een overkapping gerealiseerd waardoor er een overdekt terras is ontstaan. De achtertuin is ingericht met een nieuw gazon. Het is gelegen op het zuidwesten en biedt u naast veel zon ook veel privacy. In Eastermar zijn goede voorzieningen voorhanden, het heeft een rijk verenigingsleven en is mooi gelegen tussen De Leien en het Burgumer Mar. Hierdoor zijn er ook tal van watersportmogelijkheden.

Info:

het woonhuis is volledig geïsoleerd

Verwarming en warmwater middels een HR combiketel van het merk Intergas, bouwjaar 2015

het toilet is vernieuwd en v.v. hangcloset en fontein in een mooie kleurstelling

de oorspronkelijke muur tussen de woonkamer en keuken is verwijderd waardoor er een mooie grote leefruimte is ontstaan.

In 2015 is het huis v.v. nieuw schilderwerk.

Een bezichtiging voor deze comfortabele woning is zo gemaakt. "Wij heten alvast van harte welkom aan de Blauhuskamp 13."

