Nieuwjaarsduik in Aldtsjerk

Publicatie: ma 01 januari 2018 19.15 uur

ALDTSJERK -

Op nieuwjaarsdag was er een nieuwjaarsduik bij café Moarkswâl in Aldtsjerk. Om 15.00 uur stelden 11 mannen en 3 dames zich op langs het water aan het Jeen van den Bergplein van de elfstedenroute, om een duik te nemen. Dit jaar jaar waren er in tegenstelling tot vorig jaar wel weer vrouwelijke deelnemers.

Omdat de nieuwjaarsduik in Leeuwarden vanwege het aantreffen van het stoffilijk overschot van Remon Bruinsma was afgelast, waren er zelf enkele deelenemers vanuit Leeuwarden aanwezig.

Na de duik konden de deelnemers zich opwarmen in het café onder het genot van een kop heerlijke, door de barvrouw zelfgemaakte, warme snert. Het was nog lang gezellig in het dorpscafé van Aldtsjerk

