Druk bezochte nieuwjaarsduik op Lauwersoog

Publicatie: ma 01 januari 2018 18.25 uur

LAUWERSOOG - Op Lauwersoog hebben 123 personen een frisse duik in het Lauwersmeer genomen om een frisse start van het nieuwe jaar te maken.

De organisatie was blij verrast met deze grote opkomst, want men had op maximaal 50 persoenen gerekend. Nadat de bikkels zich hadden aangemeld kregen ze een oranje muts van de bekende soep- en worstenmaker en vertrok het gezeschap richting het strand.

Daar kregen de deelnemers een warming up van bootcamp instructeur Chris van Reeken. Nadat iedereen goed opgewarmd was, werd er afgeteld en renden de deelnemers het koude water in. Eén ervaren zwemmer nam het ervan en zwom een heel eind weg.

Nadat de zwemmers weer op de kant waren, werden ze voorzien van een lekkere kop warme snert en kom men lkker weer op temperatuur komen onder het genot van live muziek van het duo Bakker & Niehaus.

Medewerking werd verleend door de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog en mensen van het Rode Kruis.

