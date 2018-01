PostcodeKanjer valt in Eastermar: 9261

Publicatie: ma 01 januari 2018 18.06 uur

EASTERMAR - De PostcodeKanjer van de postcodeloterij is maandagavond gevallen in Eastermar. Het is de hoogste prijs ooit. Het gaat om een prijs van in totaal 53.9 miljoen euro. Een bedrag van 26,95 miljoen euro wordt in elk geval verdeeld onder de deelnemers met de postcode 9261.

De precieze straat / postcode waarop de Postcodekanjer is gevallen, maakt de Postcodeloterij maandagavond tussen 22.30 uur en 23.30 uur bekend op RTL 4 tijdens een live uitzending waarin de uitreiking van de PostcodeKanjer te zien is. De deelnemers met deze postcode winnen het allergrootste bedrag.

Het is inmiddels al groot feest in Eastermar. Midden in het centrum staat de rode postcodeloterij-truck en rondom de truck hebben de inwoners zich verzameld en vieren ze feest. Er worden al voorbereidingen getroffen voor de feestavond en tv-uitzending. Ook presentatrice Caroline Tensen is inmiddels aanwezig en ze was in de avond al te zien in de uitzending van RTL Boulevard.

De Postcodekanjer bestaat uit twee delen: een postcodeprijs en een wijkprijs. De deelnemers uit de winnende postcode (vier cijfers en twee letters) verdelen 26,95 miljoen euro. De deelnemers uit de winnende wijkcode (9261) verdelen met elkaar de andere 26,95 miljoen euro.

