Woningbrand aan Stadsweg in Lauwerzijl

Publicatie: ma 01 januari 2018 17.34 uur

LAUWERZIJL - Op nieuwjaarsdag is brand ontstaan in een woning aan de Stadsweg in Lauwerzijl. Naast de de brandweer en de politie kwam ook een ambulance ter plaatse.

De brand zou ontstaan zijn op de zolder nabij de schoorsteen. Er zijn volgens de brandweer drie mensen gecontroleerd in de ambulance. De hoogwerker van de brandweer uit Dokkum verleende assistentie aan de lokale brandweer.

