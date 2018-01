100 deelnemers bij nieuwjaarsduik in Drachten

Publicatie: ma 01 januari 2018 15.10 uur

DRACHTEN - Om 14.00 uur deden op nieuwjaarsdag 100 mensen een duik in de zwemvijver langs de Reidingweg in Drachten. Ook een blusploeg van de brandweer in Drachten deed deze editie mee met de nieuwjaarsduik.

De duik wordt elk jaar georganiseerd door de Reddingsbrigade Drachten. Het was dit jaar de 10e editie. De deelnemers kregen na afloop een lekkere kom erwtensoep.

FOTONIEUWS