Vermiste Duitser terecht, hij zat in een hotel

Publicatie: ma 01 januari 2018 14.49 uur

LAUWERSOOG - In de omgeving van Lauwersoog is op nieuwjaarsdag een zoekactie op touw gezet naar een vermiste Duitse man. De man zou tijdens de jaarwisseling verdwenen zijn. Met onder andere een helikopter en honden werd gezocht. De 24-jarige man zou een feestje verlaten hebben en is mogelijk vervolgens verdwaald. Er werd onder andere gezocht in de bossen.

Uiteindelijk werd duidelijk dat het verhaal niet helemaal zou kloppen. De man zat gewoon in een hotel in de buurt van Paterswolde, zo meldt het DvhN. De politie bevestigt dat de man even voor 18.00 uur is aangetroffen.