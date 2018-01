Warten begint nieuw jaar met 2018-fontein

Publicatie: ma 01 januari 2018 14.25 uur

WARTEN - De inwoners van Warten zijn nieuwjaarsdag wakker geworden tussen de culturele hoofdstad-projecten. Faderpaard, de aftrap, de reuzen en zelfs een eigen 2018-fontein. Het is een ludieke actie van de Wartenster Wetter Wille-organisatie. Die dacht, Leeuwarden heeft dit jaar veel centen nodig, wij kunnen zelfs met een paar centen 'wille' maken.

De speciale Roek-fontein is ontworpen door Robin Hoekstra. De fontein is een verwijzing naar de inwoners van Warten, die ook wel Roeken worden genoemd. De fontein blijft het hele jaar in Warten staan.