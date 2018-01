Vermiste Remon gevonden in het water in Leeuwarden

Publicatie: ma 01 januari 2018 13.14 uur

LEEUWARDEN - Het lichaam van de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen is op nieuwjaarsdag gevonden in Leeuwarden. Een voorbijganger alarmeerde rond het middaguur de politie toen deze iets zag drijven in het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden.

De politie heeft de omgeving bij de Noordersingel afgezet om een uitgebreid onderzoek te beginnen. Rond 15.30 uur maakte de politie bekend dat na onderzoek duidelijk is geworden dat het gaat om de 18-jarige student Remon Bruinsma uit De Westereen. Hij werd al een maand vermist.

FOTONIEUWS