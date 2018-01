Kerk in Munnekezijl beklad met kalkverf

Publicatie: ma 01 januari 2018 12.23 uur

MUNNEKEZIJL - Op de laatste dag van het jaar werd in de gereformeerde kerk in Munnekezijl nog gewoon een kerkdienst gehouden en was er niets aan de hand. Dat was een dag later wel anders. Op nieuwjaarsdag ontstond er grote ontsteltenis onder de gemeenteleden toen men zag dat de kerk beklad is met kalkverf. Dit is tijdens de jaarwisseling gebeurd.

Het was maandag het gesprek van de dag in het dorp. Dorpsbelang roept de dader(s) op om zich aan te geven bij de politie. Hoe groot de schade aan de kerk precies is, is op dit moment nog niet bekend.

