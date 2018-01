Jaarwisseling: auto in brand in Kollum

Publicatie: ma 01 januari 2018 10.50 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum moest op Nieuwjaarsochtend omstreeks 4.00 uur uitrukken naar een autobrand in de van Riniastraat in Kollum. De motor van de auto stond in brand. De brandweer heeft de motorkap geopend en de brand geblust.

Omwonenden zagen eerder die nacht jongens bij de auto wegrennen en vlak daarna stond de auto in brand. De politie kwam ter plaatse en heeft het plaats delict afgezet. De politie zal onderzoek doen naar de oorzaak. De auto kan als verloren worden beschouwd.

