Politie houdt 9 mensen aan tijdens jaarwisseling

Publicatie: ma 01 januari 2018 10.09 uur

LEEUWARDEN - Dat de jaarwisseling erg rustig is verlopen, blijkt ook uit de cijfers van de politie. In Friesland werden slechts 9 mensen aangehouden. De aanleidingen hiervoor waren divers. In Drachten werd onder andere een beveiliger geslagen door een feestganger. Tijdens de jaarwisseling werd door de politie vooral extra gelet op agressie met (illegaal) vuurwerk tegen agenten en hulpverleners.

Meldingen via 0900-8844

Via 0900-8844, het landelijke servicenummer van de politie, kwamen in Noord-Nederland zo’n 2000 telefoontjes binnen. Deze telefoontjes gingen veelal over vuurwerkoverlast, brandjes en geluidsoverlast. De meldkamer in Noord-Nederland kreeg ongeveer 1200 telefoontjes te verwerken.