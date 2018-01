Zwaard van Grutte Pier staat in Nijega

NIJEGA - Het Grutte Pier-zwaard van krachtsporter Wout Zijlstra is opgedoken in Nijega. Het zwaard werd tijdens de kerstdagen ontvreemd en nu blijkt dat het in goede handen is geweest.

De Oudejaarsploeg van Nijega heeft verder een verwijzing gemaakt naar de typisch Friese tradities en dat er niets minder 'mag'. Ook maakt men zich zorgen over haar eigen activiteiten. Op het terrein staat een bordje met de tekst: "De tradysjes fan in âldjiersploech, nog in pear Hollânders mear hjir dan giet dat ek te roech."

