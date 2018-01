Twintigtal mensen (licht)gewond door vuurwerk

Publicatie: ma 01 januari 2018 09.35 uur

LEEUWARDEN - Ruim 20 mensen zijn tijdens de jaarwisseling (licht)gewond geraakt door vuurwerk. Dat heeft Veiligheidsregio Fryslân bekendgemaakt. Dokterswacht Friesland heeft in totaal twintig keer hulp gegeven bij (vuurwerk)verwondingen zoals kleine snij- en brandwonden. In de Friese ziekenhuizen werden drie personen behandeld voor vuurwerkletsel.

Twee vuurwerkslachtoffers in Nij Smellinghe

De jaarwisseling in ziekenhuis Nij Smellinghe verliep iets rustiger dan vorig jaar. Er hebben zich volgens het ziekenhuis twee vuurwerkslachtoffers bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis gemeld. Vorig jaren waren dit er zes. Een 12-jarige jongen liep door carbidschieten brandwonden in zijn gezicht op. Hij is naar het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer (een 14-jarige jongen) is door een vuurpijl zwaargewond geraakt aan één van zijn handen. Hij is naar de plastische chirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht.

Verder is er dit jaar één persoon (een 17-jarige jongen) met alcoholproblemen tijdens de jaarwisseling binnengekomen op de SEH van Nij Smellinghe.

Veelal gemoedelijke sfeer

Zowel de brandweer als de geneeskundige diensten die gedurende hun diensten tijdens de jaarwisseling op straat aanwezig waren, kijken terug op een veelal gemoedelijke sfeer. Daarbij werden deze hulpdiensten bijna overal correct en vriendelijk door het feestvierend publiek bejegend.