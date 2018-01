71 uitrukken voor brandweer tijdens jaarwisseling

Publicatie: ma 01 januari 2018 09.31 uur

LEEUWARDEN - De Veiligheidsregio Fryslân kijkt terug op een relatief rustig verlopen jaarwisseling. De brandweer is tussen 15.00 uur Oudejaarsdag en 7.00 uur nieuwjaarsdag in totaal 71 keer uitgerukt om vooral kleine brandjes te bestrijden. Dat is minder dan vorig jaar. Toen waren er 93 incidenten te tellen.

De blusploegen die werden ingezet, hielden zich bijna allemaal bezig met brandmeldingen. Dit varieerde van een kleinere woningbranden in Leeuwarden en Joure tot veel (buiten)brandhaarden en automatische brandmeldingen. In Harich vond de grootste brand plaats. Dat betrof een uitslaande brand waarbij een deel van een manegecomplex is afgebrand. Overslag naar andere delen van het complex is door inzet van de brandweer voorkomen.