'Appen achter stuur' thema bij Frijsteat Folgeren

Publicatie: ma 01 januari 2018 09.18 uur

DRACHTEN - De nieuwjaarsploeg Frijsteat Folgeren uit Drachten heeft dit jaar geen grote spullen ontvreemd als nieuwjaarsstunt. Ze kozen dit jaar als thema de vele auto's die in de Drachtstervaart zijn beland met als titel: 'appen achter het stuur'. Een kettingbotsing werd in scène gezet.

Het tafereel bij Vreewyk laat zien wat er kan gebeuren als je niet oplet tijdens het autorijden. Traditiegetrouw zijn er in de regio op nieuwjaarsdag diverse ploegen die een nieuwjaarsstunt organiseren. In Nijega dook het zwaard van Grutte Pier op. De Kameleon-boot stond in Haskerhorne.

