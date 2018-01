Rustige jaarwisselling in Noordoost FryslÃ¢n

Rustige jaarwisselling in Noordoost Fryslân

Publicatie: ma 01 januari 2018 02.05 uur

DOKKUM - De jaarwisseling is in Noordoost Friesland voor zover bekend rustig verlopen. Veel mensen kwamen in de dorpen naar een centrale plek in het dorp om daar elkaar de hand te schudden.

Om kwart voor twee moest de brandweer van Damwâld in actie komen voor een afvalbrand aan de Nijewei in Damwâld.

FOTONIEUWS