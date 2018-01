Caravan uitgebrand in Twijzelerheide

Publicatie: ma 01 januari 2018 01.23 uur

TWIJZELERHEIDE - Een caravan aan het Jinkepaed in Twijzelerheide is tijdens de jaarwisseling in vlammen opgegaan. De brandweer werd omstreeks 0.50 uur gealarmeerd. De brandweerlieden zijn ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

FOTONIEUWS