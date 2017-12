Beveiligingscamera neergehaald in Twijzelerheide

Publicatie: zo 31 december 2017 17.20 uur

TWIJZELERHEIDE - Een professionele beveiligingscamera op een paal is dit weekeinde neergehaald in Twijzelerheide. De paal was vermoedelijk in opdracht van Achtkarspelen / politie geplaatst om het terrein aan de Skoalstrjitte in de gaten te houden. De gemeente kreeg echter het deksel op de neus. In het dorp is men niet gediend van pottenkijkers op afstand en met een auto en kabel werd het systeem neergehaald.

Het was mede de aanleiding voor enige spanning op Oudejaarsdag in Twijzelerheide. De plaatsing van de camera heeft mogelijk te maken met het feit dat er geen vergunning was aangevraagd voor het carbidschieten. Vergunning of niet, er werd wel door jongeren geknald. Een politieagent is de hele middag aanwezig geweest. Hij is in gesprek gegaan met de carbidschieters maar men ging ondanks alles vrolijk verder. Er werd met zo'n vijf melkbussen geschoten.

Het carbidschieten in Twijzelerheide is voor de gemeente al enkele jaren een aandachtspunt. In de evaluatierapportages van de afgelopen twee jaar werd het specifiek genoemd. Omstanders vonden dat dorpsbelang wel een vergunning had kunnen aanvragen voor de jongeren. "Dan was er ook geen probleem geweest...."

FOTONIEUWS