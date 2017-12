Carbidknallen in Ee op Oudejaarsdag

Publicatie: zo 31 december 2017 12.21 uur

EE - Traditiegetrouw en weer of geen weer, kwamen op Oudejaarsdag 50 deelnemers met circa 80 melkbussen opdagen om de inwoners van Ee te wekken.

Vanaf het sportterrein in Ee is deze 1 jaarlijkse bezigheid te bezichtigen. Uiteraard heeft de organisatie rekening gehouden met de zondag en zal van 9.30 uur tot 10.30 gepauzeerd worden. Daarna gaat het knallen nog wel even door.

