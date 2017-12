Ook in 2018 Nijjiersrevue in Kootstertille

Publicatie: zo 31 december 2017 08.04 uur

KOOTSTERTILLE - Al voor de 21ee keer wordt in Kootstertille de Nijjiersrevue opgevoerd. Ook rond deze jaarwisseling zijn er 6 voorstellingen. De première was vrijdag 29 december, gevolgd door zaterdag de 30e. Hoewel de zaterdag wat beter bezocht had kunnen worden, genoten nu al meer dan 170 toeschouwers van muziek, dans, zang en humor.

Voor het eerst doet er dit jaar een zestal jongere kinderen mee, naast de zeventien volwassen spelers. De revu speelt in op Kulturele Haadstêd 2018, bijt als het ware het spits daarvan af. Maar daarnaast worden actuele, lokale situaties belicht: de bio-vergister en de aanbesteding door Taxi Waaksma krijgen ruime aandacht.



De revue wordt nog gespeeld op 5, 6, 12 en 13 januari. Die laatste avond is al uitverkocht.

