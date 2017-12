Scooterrijder aangereden in Drachten

Publicatie: za 30 december 2017 23.31 uur

DRACHTEN - Op het Kiryat-Onoplein in Drachten is zaterdagavond een scooterrijder aangereden door een auto. Een meisje dat als opzittende op de scooter zat, raakte bij het ongeval gewond. Ze is met beenletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

