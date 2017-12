Onderzoek naar wegblokkeerders loopt nog

Publicatie: za 30 december 2017 13.05 uur

LEEUWARDEN - Het strafrechtelijke opsporingsonderzoek naar de 'wegblokkeerders' de A7 loopt nog. Dat laat het Openbaar Ministerie deze site weten. Na ruim een maand onderzoek kan het OM nog geen resultaat bekendmaken. "Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij dit weten." luidt het commentaar van het OM.

De wegblokkade vond op 18 november plaats bij Joure en de actievoerders wisten met de actie te voorkomen dat er een demonstratie werd gehouden tijdens de intocht van Sinterklaas. De demonstranten stonden urenlang vast in de file.

Het blokkeren van een snelweg is echter strafbaar. Ook zou er volgens het OM een verkeersonveilige situatie zijn ontstaan. De resultaten van het onderzoek zullen in de loop van 2018 bekend worden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal het OM bepalen of er daadwerkelijk een strafrechtelijk vervolg komt.