15.000 euro van vader gestolen: 180 uur werkstraf

Publicatie: vr 29 december 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Harlingse die drie jaar geleden samen met twee vrienden uit Leeuwarden 15.000 euro van haar vader stal, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Een Burgumse (30) stelde haar laptop ter beschikking, zij kreeg voor haar -beperkte- rol een voorwaardelijke boete van 250 euro. Ook de Leeuwarders, 26 en 29 jaar, kregen werkstraffen van 180 uur, plus twee maanden cel voorwaardelijk.

In augustus 2014 zat de Harlingse krap bij kas. Samen met haar vriend, de 26-jarige Leeuwarder en diens vriend en stadgenoot, had ze besproken dat haar vader geld genoeg had. In de nacht van 4 augustus 2014 ensceneerde het drietal een inbraak in de ouderlijke woning in Harlingen. De Harlingse gaf haar vrienden de portemonnee van haar vader, plus een iPad en een horloge, om het op een echte inbraak te doen lijken. De Leeuwarders gingen dezelfde nacht op pad om in Feanwâlden en Leeuwarden met de pasjes van de vader 10.000 euro te pinnen.

Om de politie na de nep-inbraak op een dwaalspoor te zetten, werd er met de pas van de vader nog eens 5000 euro overgemaakt naar de rekening van een onbekende vrouw uit Amersfoort. Dat geld werd door de politie onderschept. De transactie werd gedaan op de laptop van de Burgumse, toentertijd woonachtig in Leeuwarden. De Harlingse heeft haar vader onlangs 3500 euro terugbetaald.

De rechtbank bepaalde dat de Leeuwarders ook hun deel van de 10.000 euro -3333,33 euro- terug moeten betalen. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de zaak lang bij Justitie op de plank heeft gelegen. De Harlingse heeft volgens de rechtbank een positieve persoonlijke groei meegemaakt. Ze heeft geen financiële problemen meer en ze heeft geen contact meer met de medeverdachten.