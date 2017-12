Geen enkelband, wel werkstraf voor schuurtjesdief

Publicatie: vr 29 december 2017 13.31 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Drachtster die vanaf begin dit jaar een reeks inbraken pleegde -voornamelijk in schuurtjes in zijn woonplaats- is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van 283 dagen waarvan 200 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft de man al uitgezeten. De Drachtster pikte voornamelijk fietsen en gereedschap.

Bij hem thuis vond de politie een aantal verkeersborden. Hij liep tegen de lamp toen hij op 27 juli zonder licht op een gestolen fiets reed. Hij had een tas bij zich met inbrekersgereedschap. Als hij uit stelen ging, was hij telkens onder invloed van ghb. Hij is geen onbekende van de politie, hij liep in twee verschillende proeftijden.

Een voorwaardelijke celstraf van zes weken zette de rechtbank om in een werkstraf van 84 uur. Van een andere voorwaardelijke straf werd de proeftijd met een jaar verlengd. De man liep met een enkelband, maar dat was volgens de reclassering niet meer nodig.