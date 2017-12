Voetgangster overleden bij aanrijding in Eastermar

Publicatie: vr 29 december 2017 10.05 uur

EASTERMAR - Een 78-jarige vrouw is vrijdagochtend om het leven gekomen in haar woonplaats Eastermar. De voetgangster werd omstreeks 9.35 uur aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde op de Elte Martens Beimastrjitte.

Zowel een ambulance als de politie kwamen met spoed ter plaatse maar alle hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer en de politie heeft een onderzoek ingsteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de aanrijding kon plaatsvinden. De 49-jarige vrachtwagenchauffeur uit Franeker is vanwege het politieonderzoek naar het politiebureau gebracht.

