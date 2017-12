Mishandeling met zak met stenen was traumatisch

Publicatie: do 28 december 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige Mildammer en een 18-jarige inwoner van Nieuwehorne zijn donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen voor de mishandeling van een taxichauffeur in Gorredijk. Het slachtoffer werd geslagen met een jutezak die gevuld was met stenen. De Mildammer kreeg een werkstraf van 180 uur plus een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

De Nieuwehornster werd veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. De rechtbank legde aan hem ook drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie op. De taxichauffeur had in de nacht van 25 juni de moeder van de 18-jarige en een andere passagier naar Nieuwehorne gebracht. Toen zijn passagiers ruzie kregen, probeerde de taxichauffeur tussenbeide te komen. De moeder zou vervolgens gezegd hebben dat ze klappen had gekregen van de taxichauffeur.

Die kreeg op zijn beurt klappen van de zoon. De zoon toog later die nacht samen met de Mildammer naar Gorredijk, naar de woning van de taxichauffeur. Toen de man 's nachts thuis kwam van zijn werk, werd hij door de verdachten mishandeld. Hij werd opnieuw geslagen en hij kreeg klappen met een zak met stenen. De man liep een gebroken jukbeen, een ribfractuur en een hersenschudding op.

Volgens de rechtbank heeft hij aan de mishandeling ook een posttraumatische stressstoornis (PTSS) overgehouden. Hij is gestopt met zijn werk als taxichauffeur. De rechtbank hield er rekening mee dat de Mildammer zijn huis en zijn werk kwijt zou raken, als hij in de gevangenis zou belanden. De Nieuwehornster had een blanco strafblad. De twee moeten aan de taxichauffeur ruim 4000 euro schadevergoeding betalen. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.