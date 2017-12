Vrachtwagen raakt van de weg op Centrale As

Publicatie: do 28 december 2017 12.04 uur

DAMWâLD - Een vrachtwagenchauffeur is donderdagochtend met zijn combinatie van de weg geraakt op de Centrale As ter hoogte van Damwâld. Door onbekende oorzaak raakte de chauffeur van de weg en kwam vast te zitten in de zachte berm. De chauffeur kwam met een flinke schrik vrij.

Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om de combinatie, welke pulp vervoerde, uit de drassige berm te trekken. De politie zal in de loop van de middag de Centrale As (richting Dokkum) afsluiten in verband met de berging. Dat gebeurde na aankomst van de berger. De weg is in de middag urenlang afgesloten geweest.