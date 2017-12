Vuurwerk oorzaak van gaslekkage in Bakkeveen

Publicatie: do 28 december 2017 11.04 uur

BAKKEVEEN - Een gaslekkage in Bakkeveen is woensdagavond ontstaan door vuurwerk dat in het riool werd gegooid. Door de knallen werd de gasleiding beschadigd en moesten bewoners van de Weverswâl rond 23.30 uur hun huis verlaten in verband met de veiligheid. Ze werden korte tijd opgevangen elders in het dorp.

Na een paar uur konden de bewoners weer terugkeren naar hun woning. De brandweer en Liander zijn ter plaatse geweest om de zaak te onderzoeken. De netbeheerder heeft de leiding afgesloten en gerepareerd. De politie zoekt getuigen. Bewoners zouden een knal hebben gehoord. Ook zouden er jongeren op straat hebben gelopen op dat moment.