Brand in boerderij in DamwÃ¢ld

Brand in boerderij in Damwâld

Publicatie: do 28 december 2017 11.01 uur

DAMWâLD - Aan de Trekwei in Damwâld is donderdag rond 5.30 uur ontstaan in een boerderij. De brandweer heeft opgeschaald naar een middelbrand, dit had met name te maken met de aanvoer van genoeg bluswater. De brand zat in het dak van het gebouw en er kwam veel rook bij vrij.

De hoogwerker van Dokkum werd ook ingezet om bij het vuur te kunnen komen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Rond half acht was de brand onder controle. In het gebouw is een handelsonderneming voor bouwmaterialen gevestigd.

