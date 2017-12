Vrijspraak in moordzaak zonder lijk

Publicatie: wo 27 december 2017 15.04 uur

LEEUWARDEN - De man die werd verdacht -en veroordeeld- voor de moord op schaker en oud -Burumer Michael de Vrieze is in hoger beroep vrijgesproken. De verdachte, de 40-jarige Cafer G., werd in 2013 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot twaalf jaar cel. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de hoger beroepszaak opnieuw twaalf jaar. Hoewel het lijk van De Vrieze nooit werd gevonden, oordeelde het OM dat er genoeg bewijs was dat G. achter de moord zat.

In de woning van De Vrieze in Groningen werden bloedsporen aangetroffen. De politie constateerde dat er veel bloed in de woning was aangetroffen, maar volgens experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn er maar een paar bloedspetters in de woning gevonden. Naar aanleiding van het NFI-rapport werd G. op vrije voeten gesteld. Twee dagen later werd hij door de Vreemdelingendienst uitgezet naar Turkije. Daar verblijft hij nog steeds.

De rechtbank oordeelde dat het niet anders kon dan dat G. De Vrieze om het leven heeft gebracht. Behalve de bloedspetters werd er een vingerafdruk van G. in bloed van De Vrieze aangetroffen. Na de verdwijning van De Vrieze zou G. een aantal malen hebben gepind met diens pas. Volgens het OM had G. ook een motief: hij had geld nodig. G. woonde destijds bij De Vrieze in.

Het gerechtshof hechtte echter meer waarde aan de bevindingen van het NFI, die zijn volgens het hof beter onderbouwd dan de conclusies van de politie met betrekking tot het sporenonderzoek. Volgens het hof kan op basis van het NFI-rapport niet langer de conclusie worden getrokken dat De Vrieze in zijn woning aan de Jupiterstraat in Groningen door een misdrijf om het leven is gebracht. Het OM kan nog in cassatie van het arrest van het hof bij de Hoge Raad.