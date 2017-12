Vlaggen van Culturele Hoofdstad gestolen

Publicatie: wo 27 december 2017 13.12 uur

LEEUWARDEN - De vlaggen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn tijdens de kerstdagen verdwenen. Ze hingen op verschillende plaatsen in Friesland. Alleen de banieren in Leeuwarden hangen nog wel in de vlaggenmast.

De kans bestaat dat een oudejaarsvereniging zich schuldig heeft gemaakt aan de diefstal. De organisatie van Culturele Hoofdstad heeft een oproep geplaatst op Facebook. Over een maand zal het culturele jaar beginnen en de organisatie wil dan graag de banieren terug hebben.