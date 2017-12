Snertkuiertocht georganiseerd door de Spitkeet

Publicatie: di 26 december 2017 15.18 uur

HARKEMA - Zoals men al jaren gewend is, wordt er op Tweede Kerstdag vanuit de Spitkeet een kerst- (snert) wandeltocht georganiseerd. Er waren deze keer drie mooie routes uitgezet door één van de mooiste wandelgebieden van de Friese Wouden, nl. het coulissenlandschap met zijn eeuwenoude boomwallen, elzensingels en zandwegen tussen Harkema en Eastermar.

Bij de 12 en 20 km is halverwege een rust ingelast. De start was vanaf 10.00 tot 14.00 uur bij De Spitkeet in Harkema.

