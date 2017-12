Twee aanhoudingen in Drachten

Publicatie: di 26 december 2017 11.14 uur

DRACHTEN - De politie heeft tijdens de kerstdagen omstreeks 3.30 uur in de nacht een 61-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man werd betrapt op het rijden onder invloed van alcohol op De Lange West in Drachten. Hij blies 465 ugl en er is proces-verbaal opgemaakt.

In dezelfde nacht werd op de Eikesingel in Drachten een bromfietser bekeurd. Hij reed zonder rijbewijs. Het betrof een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.