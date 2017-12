Vrouw (33) rijdt veel te hard door Drachten

Publicatie: di 26 december 2017 11.08 uur

DRACHTEN - Een 33-jarige automobilist uit Heerenveen moest tijdens de kerstdagen haar rijbewijs bij de politie inleveren. In de nacht van Eerste of Tweede Kerstdag reed ze namelijk met 101 km/u over de Zuiderhogeweg in Drachten. Dit is 51 km/u te hard.

De snelheid werd geregistreerd door de politie en de vrouw is staande gehouden. Er is proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd.