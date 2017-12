Auto belandt in sloot langs WÃ¢ldwei

Auto belandt in sloot langs Wâldwei

Publicatie: di 26 december 2017 00.23 uur

OPEINDE - Een automobilist is op Eerste Kerstdag, vlak voor middernacht, met een auto in de sloot beland langs de Wâldwei ter hoogte van Opeinde. De bestuurder reed in de richting van Drachten toen het gebeurde.

Volgens de politie konden de inzittenden er zonder verwondingen uitkomen. Uit voorzorg kwam nog wel een ambulance en de brandweer ter plaatse. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.