Vrouw ontsnapt tijdig uit haar zinkende auto

Publicatie: ma 25 december 2017 12.01 uur

TERWISPEL - Een vrouw is op Eerste Kerstdag met de schrik en nat pak ontsnapt uit haar auto nadat ze te water raakte in de Nije Feart bij Terwispel. Het ongeval gebeurde omstreeks 9.15 uur op de Dûker. Door onbekende oorzaak raakte ze van de weg en belandde in de vaart.

De vrouw wist zelfstandig uit haar auto te klimmen en de wal te bereiken. Ze is daarna naar een woning in de buurt gelopen. Daar heeft ze een warme douche gehad en een warme kop thee. Ze is vervolgens thuisgebracht. Een berger heeft de auto uit de vaart getakeld.