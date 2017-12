Zingen op de vroege Kerstochtend in Kollum

Publicatie: ma 25 december 2017 11.32 uur

KOLLUM - Het is inmiddels een jarenlange traditie, het zingen van kerstliederen op de eerste Kerstochtend in de straten van Kollum. Er werden liederen gezongen bij mensen een moeilijke tijd achter de rug hebben of ziek zijn. Mensen die juist nu een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kerstochtend om zes uur hadden zo'n 30 personen zich verzameld bij Meckama State, om in twee groepen op de fiets naar de opgegeven adressen te gaan om daar enkele kerstliederen te zingen.

Brassband Wilhelmina begon de route traditioneel bij het kerkje in Augsbuurt en ging via Oostenstein en de Halberstmaflat naar de verschillende adressen. Na afloop kwam iedereen weer bij Meckama State waar voor iedereen koffie en kerstbrood was.

