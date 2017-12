Drachtster rijdt met 94 km/u door 30 km-zone

Publicatie: ma 25 december 2017 10.03 uur

DRACHTEN - Een 36-jarige automobilist uit Drachten moest zondagmiddag zijn rijbewijs bij de politie inleveren nadat hij veel te snel door Drachten reed.

De verkeerspolitie kwam de man op het spoor toen hij hun onopvallend voertuig met hoge snelheid inhaalde. Dit gebeurde met 94 km/u per uur in een 30 km-zone. De agenten zetten de achtervolging in over de Lange West en het terrein van Mc Donald's. De Drachtster reageerde niet op het stopteken en reed via de Noorderhogeweg naar de Lauwers. Op de Eems haalde de man vervolgens nog een andere auto in. "Dat is gevaarlijk vanwege de langszij geparkeerd staande auto's, het inhalen op een kruising en vanwege de tegenligger die kennelijk schrok van deze manoeuvre." aldus de politie.

Even later kon de 36-jarige Drachtster worden aangehouden. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en bovendien zal de man worden aangemeld voor een Educatieve Maatregel Gedrag.