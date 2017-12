Vroege Kerstklanken Ere zij God in DamwÃ¢ld

Vroege Kerstklanken Ere zij God in Damwâld

Publicatie: ma 25 december 2017 08.55 uur

DAMWâLD - Stille Nacht, Heilige Nacht. Traditiegetrouw speelt een aantal leden van de plaatselijke brassband Ere Zij God Damwâld dit lied op de hoek van de straat.

Op Eerste Kerstdag om 6.30 uur klonk er deze dag geen Stille Nacht, Heilige Nacht, maar het lied: ‘Komt allen tezamen’ en dit klonk wederom erg goed.

Een aangename en prettige verstoring van de nachtrust, in deze vroege kerstmorgen. Na een viertal kerstliederen gespeeld te hebben, trok het muzikale gezelschap naar het volgende punt. Ook in andere dorpen in de regio, klonken in de kerstnacht de blijde muzikale noten.

