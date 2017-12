Poiesz nummer Ã©Ã©n in GfK Supermarkt Rapport

Poiesz nummer één in GfK Supermarkt Rapport

Publicatie: zo 24 december 2017 18.15 uur

SNEEK - De supermarktketen Poiesz krijgt van zijn klanten het rapportcijfer 7,82 en is daarmee de nummer één. Dit blijkt uit het eerste GfK Supermarkt Rapport. In het onderzoek beoordeelt de klant de supermarkten op ‘lage prijzen’, ‘aanbiedingen’, ‘versafdeling’, ‘kwaliteit’, ‘voorraad’, ‘breedte assortiment’, ‘personeel’, ‘winkelgemak’en ‘winkeluitstraling’. Nettorama en Jan Linders zitten vlak achter Poiesz en behalen de 2e en 3e plaats. Lidl is op de 7e plek de bestscorende landelijke keten geworden.

De Poiesz krijgt de titel beste supermarkt in dit onderzoek met achttien supermarktketens als de beste allrounder. De van oorsprong Friese formule eindigt op zeven van de negen aspecten in de top 3. Alleen op aanbiedingen (plek 4) en lage prijzen (plek 13) staat de supermarkt niet op het podium. Op de aspecten winkelgemak (8,02) en winkeluitstraling (8,00) krijgt Friese supermarktketen van zijn klanten de hoogste waardering van allemaal.

Van de landelijke ketens krijgt Lidl met een 7,68 het hoogste rapportcijfer, goed voor de zevende plaats. Jumbo is met 7,63 de nummer negen en Albert Heijn staat met 7,62 op de twaalfde plaats. Vooral de lage waardering van Albert Heijn voor lage prijzen is opvallend. Alleen Spar en MCD krijgen nog een lager cijfer.

Ranglijst Gfk Formule Rapport