Boosheid om vandalen die oldtimer 'kantelden'

Publicatie: zo 24 december 2017 14.30 uur

DOKKUM - Het Renault 4 rallyteam uit Dokkum is boos. Hun Oranje R4 werd afgelopen weekeinde vernield. Vandalen kantelden de oldtimer in de nacht van vrijdag op zaterdag op het parkeerterrein De Helling in Dokkum. Het voertuig raakte hierdoor flink beschadigd.

"Als jullie echte kerels zouden zijn, kom je met een single malt even heel hard sorry zeggen. Waarschijnlijk zijn jullie zelfs te jong om zoiets te mogen komen. Er zijn gelukkig camerabeelden met prima beeld (foto 2 komt van camerabeeld), waar de politie nog mee bezig is." zo schrijft het gedupeerde team op Facebook. "Al we 1 van jullie eerder tegenkomen, is het voor jullie te hopen dat we geen krik bij ons hebben."