Alleen supermarkt in Kollum open op Eerste Kerstdag

Publicatie: zo 24 december 2017 14.00 uur

KOLLUM - De Jumbo in Kollum is de enige supermarkt in Noordoost Friesland die op Eerste Kerstdag geopend is. Dat blijkt uit een inventarisatie van deze site. Er zijn in Friesland wel meer supermarkten op Eerste Kerstdag geopend maar dan moet men in Noordoost Friesland doorrijden naar plaatsen zoals Bolsward of Sneek.

aanvulling 14.20 uur:

Dankzij reacties van lezers is nu ook duidelijk dat de Spar in Kollumerzwaag op alle dagen geopend is, evenals de Jumbo in Kollum. Ten tijde van het schrijven van het bericht was dat onbekend bij de redactie.

Ook de Jumbo in Dokkum wilde aanvankelijk op Eerste Kerstdag de deuren openen maar de gemeente Dongeradeel stak hier een stokje voor. Ondernemer Titus Vogt werd vorige week door een ambtenaar gebeld met de melding dat hij de deuren gesloten moest houden of anders een dwangsom van 25.000 euro kon verwachten. "Wij hebben de gemeente erop aangesproken dat 4 dagen voor kerst het erg laat is om dit zo te doen. Wij waren in de diverse media al vanaf 6 december aan het communiceren over de opening." aldus Vogt.

De lokale regelgeving in de buurgemeente is anders. "In Kollum mag dit gewoon dus wij gaan dan ook open van 12.00 - 18.00 uur" zo laat Harm de Hoop van de Jumbo in Kollum weten. De Hoop heeft ervaring want tijdens Pinksteren was zijn supermarkt ook als enige geopend en hij ontving destijds meer dan 1200 klanten.

De meeste supermarkten zijn overigens op Tweede Kerstdag wel weer geopend. Op zondag zijn ze verder alleen geopend in de gemeenten waar de koopzondag inmiddels is ingevoerd. Alleen in de gemeenten Smallingerland, Dantumadiel en Achtkarspelen zijn de supermarkten twee dagen achterelkaar gesloten.