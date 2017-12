Tankstation in Dokkum geeft water i.p.v. benzine

Publicatie: za 23 december 2017 12.28 uur

DOKKUM - Meerdere mensen hebben donderdag water getankt bij het Tango tankstation aan de Zuiderschans in Dokkum. Door een vooralsnog onbekende fout kwam er alleen water uit de slang in plaats van Euro 95.

De rare situatie ontstond donderdag toen onder andere Martin Thepen uit Driezum een bezoek bracht aan de pomp. "Ik tankte mijn voertuig vol met de Euro95-slang, ik had mijn auto nog stationair draaien en ineens sloeg de motor af." laat hij weten. Wat er aan de hand was, wist op dat moment nog niemand. De ANWB kwam ter plaatse en in de tussentijd stonden er al zes auto's met pech bij het tankstation omdat de bestuurders ook water hadden getankt in plaats van benzine.

Nadat duidelijk werd wat er aan de hand was, zijn de auto's weggehaald door een berger. Bij gedupeerde Martin Thepen was het probleem na de reparatie nog niet opgelost. Vrijdag haalde hij zijn voertuig op bij de garage en na een korte rit sloeg zijn motor op de Centrale As alweer af. Hij moest wederom een berger bellen om hem op te halen.

Tango heeft het tankstation meteen afgesloten en er kan tot op heden nog niet getankt worden. Tango heeft inmiddels contact gehad met de gedupeerden en zal de geleden schade vergoeden (via de verzekering).