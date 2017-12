Auto richt ravage aan in Kollumerzwaag

Publicatie: za 23 december 2017 10.30 uur

KOLLUMERZWAAG - Op de Foarwei tussen Kollumerzwaag en De Westereen heeft vrijdagavond een autobestuurder een ravage aangericht. Het voertuig kwam uit de richting van Kollumerzwaag en reed richting De Westereen toen het mis ging.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak in de rechterberm, de bestuurder raakte hier de macht over het stuur kwijt en botste vervolgens op een paaltje en lantaarnpaal. De lantaarnpaal viel door de forse klap ook direct uit. Na het raken van de lantaarnpaal tolde de auto door een kwam tot stilstand tegen een muurtje voor een tuin van een woning.

De bestuurder was op het moment dat de politie ter plaatse kwam al verdwenen. Ook had de bestuurder volgens getuigen geprobeerd bewijsmaterialen weg te gooien in een sloot. Het complete rechtervoorwiel van het voertuig lag aan de overkant van de weg, vlakbij de sloot.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft de schade opgenomen, er zal een rapport worden opgemaakt en de eigenaar van het voertuig zal zich moeten verantwoorden bij de politie. De berger is later ook ter plaatse gekomen en heeft het voertuig en de losse onderdelen meegenomen.

