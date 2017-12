Drachtster Lyceum haalt 7000 euro op voor KWF

Publicatie: za 23 december 2017 10.00 uur

DRACHTEN - Het Drachtster Lyceum heeft ruim 7000 euro opgehaald voor KWF. Dit gebeurde vrijdag tijdens een actiedag.

Team Singelland Alpe d’HuZes bestaat uit een groep leerlingen, ouders en medewerkers die in juni de Alpe D’Huez gaat beklimmen en geld inzamelen voor het KWF. Dit doet zij door op de scholen van Singelland verschillende acties en activiteiten te organiseren. Vrijdag werd de actiedag gehouden.

Teamleider Teuny Bosma vertelt enthousiast: “We vragen elke klas om met een leuke, originele of simpele actie zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Bijvoorbeeld, auto’s wassen, boodschappen inpakken bij een supermarkt, lege flessen ophalen en inleveren, een fancy fair organiseren, armbandjes maken, koekjes bakken enzovoort."

Alpe D’HuZes

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeenbrengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ beklimmen deelnemers de legendarische Alpe d’Huez tot maximaal zes keer. Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen, met als doel dat uiteindelijk niemand meer doodgaat aan kanker.

Fietsers, lopers en wandelaars van Alpe d’HuZes hebben in de tien jaar dat de actie nu bestaat, in totaal een bedrag van ruim 130 miljoen euro opgehaald voor het Alpe d’HuZes/KWF Fonds. Al het geld dat deelnemers ophalen gaat rechtstreeks naar het Alpe d’HuZes/KWF Fonds. Het geld uit dit fonds wordt door KWF besteed aan drie thema’s: ‘Nieuwe ontwikkelingen’ (het creëren van extra kansen voor baanbrekende onderzoeksideëen), ‘Ambitie’ (een geldprijs voor jonge ambitieuze kankeronderzoekers) en ‘Hermannetjes’ (onderzoek dat een zetje kan gebruiken zodat de patiënt sneller resultaat ervaart).

