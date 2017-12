Familie Pos bezoekt AH in Gorredijk

Publicatie: za 23 december 2017 09.30 uur

GORREDIJK - De familie Pos (bekend van het tv programma 'Helemaal het einde') bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de Albert Heijn in Gorredijk voor een meet&greet.

Albert Heijn Gorredijk is de eerste Albert Heijn in Nederland die deze collectie wijnen rood en wit mogen aanbieden en sinds vorige week is daar de Sparkling Wine ‘Brut’ aan toegevoegd.

Na een uurtje handtekeningen uitdelen en met fans op de foto te zijn geweest, vertrok de familie weer nadat ze nog een gevulde mand van Pieter Bijlsma hadden gekregen bedrijfsleider van de Albert Heijn Gorredijk.

FOTONIEUWS