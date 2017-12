Geen gewonden bij gijzeling in Appelscha

Publicatie: za 23 december 2017 00.35 uur

APPELSCHA - De politie heeft op vrijdagavond een 48-jarige man uit Appelscha aangehouden in Harry's Bar aan de Boerestreek in Appelscha. De man had enige tijd de aanwezige 53-jarige bar-eigenaar gegijzeld.

De man was rond kwart voor tien 's avonds het café binnen gelopen. Hij toonde een vuurwapen en stuurde alle aanwezigen naar buiten, op de bareigenaar na. Na de meldingen zijn meerdere politie-eenheden naar het cafe gegaan. De directe omgeving werd afgezet.

Er is door de politie meerdere keren contact met de verdachte geweest. Uiteindelijk stemde hij er rond middernacht in toe om de bareigenaar naar buiten te laten gaan. Daarna kwam ook de verdachte naar buiten en hij kon worden aangehouden. In het pand werd een gaspistool aangetroffen. De verdachte, die bij de politie een verwarde indruk maakte, is voor een nader onderzoek naar het bureau gebracht. Het pistool is in beslag genomen.

Een speciaal team van de politie was samen met een onderhandelaar ter plaatse gekomen. Ook een hondengeleider van de politie was aanwezig. Bij de gijzeling raakte niemand gewond. De gijzelnemer is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

