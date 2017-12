Twaalfde fontein staat nu in Drachten

Publicatie: za 23 december 2017 00.17 uur

DRACHTEN - De Flitsgroep heeft donderdagnacht een LF2018 fontein geplaatst op het Laweiplein in Drachten.De fontein is een replica van ‘Vierkant in vierkant’. Het is een ontwerp van Theo van Doesburg, samen met Jan Wils. Het duo deed in 1917 mee aan een ontwerpwedstrijd voor een fontein bij het station in Leeuwarden. Dit ontwerp werd destijds niet de winnende fontein. Wel kregen de heren destijds een eervolle vermelding in de wacht.

De Flitsgroep vond dat Drachten als tweede plaats in Friesland een Fontein verdient en is aan de slag gegaan met het ontwerp en heeft hem uiteindelijk geplaatst.